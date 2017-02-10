Советник Д.Трампа обсудил отмену санкций с послом РФ - СМИ

"Советник по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал санкции Америки против России с ее послом в течение месяца, прежде чем президент Трамп вступил в должность, вопреки утверждениям публичных должностных лиц", - говорится в сообщении.

Также в материале говорится о том, что этот разговор является частью серии контактов должностных лиц. Указано, что их диалог начался до выборов, 8 ноября. В недавнем интервью посол РФ в США Сергей Кисляк подтвердил, что общался с М.Флинном по телефону и лично, однако отказался сообщать о том, поднимали ли они вопрос санкций.

Напомним, спикер Д.Трамп обсудил с послом РФ организацию переговоров с В.Путиным.