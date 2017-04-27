Д.Пєсков розповів, що вже 8 років носить на торбі георгіївську стрічку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що ніяких обмежень при носінні і використанні символіки георгіївської стрічки бути не повинно, і зазначив, що сам носить стрічку на своїй сумці вже близько 8 років і пишається цим, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Так, раніше ЗМІ повідомляли, що в Москві планується проведення рейдів проти неетичного використання зображення георгіївської стрічки та інших символів Перемоги.
"Знаєте, питання складне, а головне - це такі досить незвичайні наміри. Я не думаю, що в Кремлі є якась позиція. Розповім вам про себе. Я вже років 8 ношу георгіївську стрічку на своїй сумці. Кожен день: на роботу, в усі відрядження, ця георгіївська стрічка облетіла весь світ зі мною. І я нею пишаюся. І мені не хотілося б, щоб мене хтось карав за те, що я ношу георгіївську стрічку на своїй сумці", - розповів Д.Пєсков.
Як повідомляв УНН, у білоруському Бресті виступили проти георгіївської стрічки в громадському транспорті.