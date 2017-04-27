Д.Песков рассказал, что уже 8 лет носит на сумке георгиевскую ленту
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что никаких ограничений при ношении и использовании символики георгиевской ленты быть не должно, и отметил, что сам носит ленту на своей сумке уже около 8 лет и гордится этим, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Так, ранее СМИ сообщали, что в Москве планируется проведение рейдов против неэтичного использования изображения георгиевской ленты и других символов Победы.
"Знаете, вопрос сложный, а главное - это такие достаточно необычные намерения. Я не думаю, что в Кремле есть какая-то позиция. Расскажу вам о себе. Я уже лет 8 ношу георгиевскую ленту на своей сумке. Каждый день: на работу, во все командировки, эта георгиевская лента облетела весь мир со мной. И я ею горжусь. И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленту на своей сумке", - рассказал Д.Песков.
Как сообщал УНН, в белорусском Бресте выступили против георгиевской ленты в общественном транспорте.