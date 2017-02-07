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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Д.Пєсков прокоментував слова ведучого Fox News щодо вибачення перед В.Путіним

Київ • УНН

 • 8440 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова телеведучого каналу Fox News Білла О'Рейлі про те, що той вибачиться перед російським лідером Володимиром Путіним не раніше 2023 року, заявив, що "ми добрі і терплячі", передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Д.Пєсков прокоментував слова ведучого Fox News щодо вибачення перед В.Путіним

"З цим джентльменом у нас різні розуміння хорошого тону і правил вихованості. Це перше. Але ми дуже добрі і дуже терплячі. Поставимо замітку в календарі на 23-й рік і повернемося до нього з цим питанням..." - сказав Д.Пєсков.

Відповідаючи на питання про можливість обмеження роботи компанії Fox News або звернення до суду, Д.Пєсков зазначив, що в Кремлі однаково ставляться до всіх ЗМІ.

"Для нас це не інцидент, нічого. Але в будь-якому випадку, скажімо так, образи, які озвучуються кореспондентом того чи іншого засобу масової інформації і згодом обходиться мовчанням з боку головної редакції цього видання, звичайно, вони з поганої сторони характеризують ці засоби масової інформації. Швидше, це дуже невдалий випадок для самої компанії Fox, принаймні, в наших очах. Ми керуємося строго положеннями закону про ЗМІ, який діє в нашій країні. Ви знаєте, що абсолютно по-рівному ставимося і до наших вітчизняних ЗМІ, і до федеральних, і до регіональних, і до міжнародних ЗМІ ", - сказав Д.Пєсков.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що очікують вибачень від Fox News, журналіст якого назвав В.Путіна "вбивцею".

У відповідь журналіст, який назвав В.Путіна вбивцею, попросив почекати вибачень як мінімум 15 років.

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