Д.Песков прокомментировал слова ведущего Fox News относительно извинений перед В.Путиным

"С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом..." - сказал Д.Песков.

Отвечая на вопрос о возможности ограничения работы компании Fox News или обращения в суд, Д.Песков отметил, что в Кремле одинаково относятся ко всем СМИ.

"Для нас это не инцидент, ничего. Но в любом случае, скажем так, образы, которые озвучиваются корреспондентом того или иного средства массовой информации и впоследствии обходятся молчанием со стороны главной редакции этого издания, конечно, они с плохой стороны характеризуют эти средства массовой информации. Скорее, это очень неудачный случай для самой компании Fox, по крайней мере, в наших глазах. Мы руководствуемся строго положениями закона о СМИ, который действует в нашей стране. Вы знаете, что совершенно одинаково относимся и к нашим отечественным СМИ, и к федеральным и к региональным, и международным СМИ", - сказал Д.Песков.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что ожидают извинений от Fox News, журналист которого назвал В.Путина "убийцей".

В ответ журналист, который назвал В.Путина убийцей, попросил подождать извинений как минимум 15 лет.