Д.Пєсков не виключив зустріч "нормандської четвірки" найближчим часом

"Ми не виключаємо можливості, що глави держав ухвалять рішення в найближчій перспективі поспілкуватися в тому чи іншому вигляді", - сказав представник Кремля.

Він не уточнив, про який формат контактів може йти мова.

Як повідомляв УНН, 6 квітня у четвер в Мінську пройшла зустріч помічників глав держав "нормандської четвірки".