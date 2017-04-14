Д.Пєсков не виключив зустріч "нормандської четвірки" найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що лідери "нормандської четвірки" вирішать найближчим часом поспілкуватися, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми не виключаємо можливості, що глави держав ухвалять рішення в найближчій перспективі поспілкуватися в тому чи іншому вигляді", - сказав представник Кремля.
Він не уточнив, про який формат контактів може йти мова.
Як повідомляв УНН, 6 квітня у четвер в Мінську пройшла зустріч помічників глав держав "нормандської четвірки".