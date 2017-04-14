Д.Песков не исключил встречи "нормандской четверки" в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что лидеры "нормандской четверки" решат в ближайшее время пообщаться, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы не исключаем возможности, что главы государств примут решение в ближайшей перспективе пообщаться в том или ином виде", - сказал представитель Кремля.
Он не уточнил, о какой формат контактов может идти речь.
Как сообщал УНН, 6 апреля в четверг в Минске прошла встреча помощников глав государств "нормандской четверки".