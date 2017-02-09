Д.Михайленко розповів про підготовку "Дніпра" після кадрових втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Головний тренер "Дніпра" Дмитро Михайленко розповів про те, як буде будуватися гра команди після відходу деяких футболістів у нинішнє трансферне вікно, передає УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
"Голову не потрібно ламати. Ми вже бачимо з тренерським штабом картину і описали хлопцям нашу ігрову схему, те, як ми хочемо, щоб вона виглядала. Залишилося тільки це розвивати і підкоригувати деякі речі, налагоджувати гру. За великим рахунком, у нас достатньо футболістів. Можливо, ми трохи видозмінили в плані тактики, але у нас достатньо футболістів, щоб показувати змістовний футбол", - відзначив наставник.
Нагадаємо, що "дніпрян" залишили двоє футболістів основного складу – Андрій Блізніченко перейшов до турецького "Карабюкспору", а Валерій Лучкевич став гравцем бельгійського "Стандарту".
Як повідомляв УНН, "Дніпро" вдруге за сезон позбавили шести очок після чого клуб опустився на передостаннє 11 місце турнірної таблиці УПЛ.