Д.Михайленко рассказал о подготовке "Днепра" после кадровых потерь

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 44011 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 108292 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 116557 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 128407 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 148047 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160494 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123788 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139056 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189911 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291677 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.9м/с
69%
Популярные новости

Новый посол Украины в Китае: что известно об Александре Нечитайло

7 апреля, 19:25 • 6388 просмотра

На фронте 120 боевых столкновений за сутки: больше всего атак на Покровском направлении

7 апреля, 19:34 • 5420 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 7468 просмотра

Трамп заверил, что США не приостановят пошлины

7 апреля, 19:47 • 4738 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 10888 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 190636 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 246440 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 448040 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400576 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 485965 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28415 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28061 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42729 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65002 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71807 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Д.Михайленко рассказал о подготовке "Днепра" после кадровых потерь

Киев • УНН

 • 8094 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко рассказал о том, как будет строиться игра команды после ухода некоторых футболистов во время нынешнего трансферного окна, передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

Д.Михайленко рассказал о подготовке "Днепра" после кадровых потерь

"Голову не нужно ломать. Мы уже видим с тренерским штабом картину и описали ребятам нашу игровую схему, то, как мы хотим, чтобы она выглядела. Осталось только это развивать и подкорректировать некоторые вещи, налаживать игру. По большому счету, у нас достаточно футболистов. Возможно, мы немного изменились в плане тактики, но у нас достаточно футболистов, чтобы показывать содержательный футбол", - отметил наставник.

Напомним, что "Днепр" покинули двое футболистов основного состава - Андрей Близниченко перешел в турецкий "Карабюкспор", а Валерий Лучкевич стал игроком бельгийского "Стандарта".

Как сообщал УНН, "Днепр" во второй раз за сезон лишили шести очков после чего клуб опустился на предпоследнее 11 место турнирной таблицы УПЛ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$65.19
Bitcoin
$80,291.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,016.67
Ethereum
$1,600.38