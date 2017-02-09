Д.Михайленко рассказал о подготовке "Днепра" после кадровых потерь
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко рассказал о том, как будет строиться игра команды после ухода некоторых футболистов во время нынешнего трансферного окна, передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
"Голову не нужно ломать. Мы уже видим с тренерским штабом картину и описали ребятам нашу игровую схему, то, как мы хотим, чтобы она выглядела. Осталось только это развивать и подкорректировать некоторые вещи, налаживать игру. По большому счету, у нас достаточно футболистов. Возможно, мы немного изменились в плане тактики, но у нас достаточно футболистов, чтобы показывать содержательный футбол", - отметил наставник.
Напомним, что "Днепр" покинули двое футболистов основного состава - Андрей Близниченко перешел в турецкий "Карабюкспор", а Валерий Лучкевич стал игроком бельгийского "Стандарта".
Как сообщал УНН, "Днепр" во второй раз за сезон лишили шести очков после чего клуб опустился на предпоследнее 11 место турнирной таблицы УПЛ.