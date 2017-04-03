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Д.Медведєв назвав терактом вибух в метро Санкт-Петербурга і пообіцяв допомогу постраждалим

Київ • УНН

 • 7614 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Глава російського уряду Дмитро Медведєв назвав вибух в метро Санкт-Петербурга терактом. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Постраждалим під час теракту в санкт-петербурзькому метро буде надана вся необхідна допомога", - написав Д.Медведєв.

За його словами, всі доручення Міністерству охорони здоров'я і МНС дано.

"Мої найщиріші співчуття рідним і близьким жертв вибуху. Це спільний біль", - додав глава російського уряду.

Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

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