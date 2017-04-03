Д.Медведєв назвав терактом вибух в метро Санкт-Петербурга і пообіцяв допомогу постраждалим
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Глава російського уряду Дмитро Медведєв назвав вибух в метро Санкт-Петербурга терактом. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Постраждалим під час теракту в санкт-петербурзькому метро буде надана вся необхідна допомога", - написав Д.Медведєв.
За його словами, всі доручення Міністерству охорони здоров'я і МНС дано.
"Мої найщиріші співчуття рідним і близьким жертв вибуху. Це спільний біль", - додав глава російського уряду.
Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.
З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.