Д.Медведев назвал терактом взрыв в метро Санкт-Петербурга и пообещал помощь пострадавшим
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал взрыв в метро Санкт-Петербурга терактом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Пострадавшим во время теракта в санкт-петербургском метро будет оказана вся необходимая помощь”, — написал Д.Медведев.
По его словам, все поручения Минздраву и МЧС даны.
“Мои самые искренние соболезнования родным и близким жертв взрыва. Это общая боль”, — добавил глава российского правительства.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.
Из официальных источников известно о 50 пострадавших.