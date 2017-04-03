Д.Медведев назвал терактом взрыв в метро Санкт-Петербурга и пообещал помощь пострадавшим

“Пострадавшим во время теракта в санкт-петербургском метро будет оказана вся необходимая помощь”, — написал Д.Медведев.

По его словам, все поручения Минздраву и МЧС даны.

“Мои самые искренние соболезнования родным и близким жертв взрыва. Это общая боль”, — добавил глава российского правительства.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.

Из официальных источников известно о 50 пострадавших.