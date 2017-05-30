Д.Маккейн: В.Путін небезпечніший за "Ісламську державу"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сенатор США Джон Маккейн назвав Володимира Путіна більшою загрозою для світової безпеки, ніж терористичне угруповання “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням а “Deutsche Welle”.
“Я думаю, він (Путін — Ред.) — головна і найважливіша загроза, більш небезпечна, ніж ІД”, — заявив сенатор у вівторок, 30 травня, під час свого перебування в Австралії.
Окрім того, Д.Маккейн висловив надію, що Сенат США посилить санкції проти Росії і розробить інші види покарання за її “поведінку”. Росію він назвав “найсерйознішим викликом”, що стоять перед Сполученими Штатами.
Як повідомляв УНН, сенатор Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа покаятися перед американцями, в разі, якщо для перемоги на президентських виборах він вдався до допомоги Росії.