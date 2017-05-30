Д.Маккейн: В.Путин опаснее "Исламского государства"

“Я думаю, он (Путин — ред.) — главная и важнейшая угроза, более опасна, чем ИД”, — заявил сенатор во вторник, 30 мая, во время своего пребывания в Австралии.

Кроме того, Д.Маккейн выразил надежду, что Сенат США ужесточит санкции против России и разработает другие виды наказания за ее “поведение”. Россию он назвал “самым серьезным вызовом”, стоящим перед Соединенными Штатами.

Как сообщал УНН, сенатор Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа покаяться перед американцами , в случае, если для победы на президентских выборах он прибег к помощи России.