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Д.Кочеткова визнано найціннішим хокеїстом плей-оф УХЛ

Д.Кочеткова визнано найціннішим хокеїстом плей-оф УХЛ

Київ • УНН

 • 10109 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Нападник ХК "Донбас" Денис Кочетков визнаний найкориснішим гравцем (MVP) плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги, передає УНН з посиланням на прес-службу ХК "Донбас".

У шостому, вирішальному, матчі фінальної серії УХЛ нападник донеччан відзначився закинутою шайбою і результативною передачею на автора переможного взяття воріт Єгора Єгорова, тим самим принісши перемогу своїй команді (2:1) у серії – 4:2.

Варто відзначити, що Д.Кочетков завоював звання кращого бомбардира плей-оф УХЛ, набравши 14 (3 + 11 очок), з яких 8 - у фінальних протистояннях з "Кременчуком".

Примітно, що в минулому сезоні Д.Кочетков також отримав нагороду найкориснішого гравця (MVP).

Українські Національні Новини

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