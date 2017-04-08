Д.Кочеткова визнано найціннішим хокеїстом плей-оф УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Нападник ХК "Донбас" Денис Кочетков визнаний найкориснішим гравцем (MVP) плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги, передає УНН з посиланням на прес-службу ХК "Донбас".
У шостому, вирішальному, матчі фінальної серії УХЛ нападник донеччан відзначився закинутою шайбою і результативною передачею на автора переможного взяття воріт Єгора Єгорова, тим самим принісши перемогу своїй команді (2:1) у серії – 4:2.
Варто відзначити, що Д.Кочетков завоював звання кращого бомбардира плей-оф УХЛ, набравши 14 (3 + 11 очок), з яких 8 - у фінальних протистояннях з "Кременчуком".
Примітно, що в минулому сезоні Д.Кочетков також отримав нагороду найкориснішого гравця (MVP).