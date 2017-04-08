Д.Кочетков признан самым ценным хоккеистом плей-офф УХЛ

В шестом, решающем, матче финальной серии УХЛ нападающий дончанин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей на автора победного взятия ворот Егора Егорова, тем самым принеся победу своей команде (2:1) в серии - 4:2.

Стоит отметить, что Д.Кочетков завоевал звание лучшего бомбардира плей-офф УХЛ, набрав 14 (3 + 11 очков), из которых 8 - в финальных противостояниях с "Кременчугом".

Примечательно, что в прошлом сезоне Д.Кочетков также получил награду самого полезного игрока (MVP).