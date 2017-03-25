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Д.Грібаускайте розповіла, чи можлива поява "зелених чоловічків" у Литві

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що відправка на литовську територію "зелених чоловічків" була б дуже складною, адже вони не говорять литовською мовою. Так вона відповіла на запитання, чи непокоїться через ймовірність висадки "зелених чоловічків" у Литві, в інтерв'ю Foreign Policy, передає УНН.

"Це можна зробити по-різному - один з варіантів є "Запад-2017", великі військові навчання РФ у Білорусі, які ми очікуємо восени. Висадка так званих "зелених чоловічків" на нашу територію була б дуже складною, адже вони не говорять литовською мовою, і у нас немає багато російськомовних людей", - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що Росія становить загрозу не лише для Литви, але і для всього регіону і Європи.

"Росія становить загрозу не тільки для Литви, але і для всього регіону і всієї Європи. Ми бачимо, як Росія поводиться в Калінінграді, російському анклаві на нашому кордоні. Там вони розгорнули ракети, здатні нести ядерні заряди, які можуть досягати європейських столиць. Більше не йдеться лише про Балтійський регіон", - зазначила вона.

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що розгортання військ НАТО у країнах Балтії надсилає “чіткий сигнал”, що військовий альянс залишається “сильним і об’єднаним”.

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