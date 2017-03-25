Д.Грибаускайте рассказала, возможно ли появление "зеленых человечков" в Литве

"Это можно сделать по-разному - одним из вариантов является "Запад-2017", большие военные учения РФ в Беларуси, которые мы ожидаем осенью. Высадка так называемых "зеленых человечков" на нашу территорию была бы очень сложной, ведь они не говорят на литовском языке, и у нас нет много русскоязычных людей", - сказала она.

При этом она отметила, что Россия представляет угрозу не только для Литвы, но и для всего региона и Европы.

"Россия представляет угрозу не только для Литвы, но и для всего региона и всей Европы. Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде, российском анклаве на нашей границе. Там они развернули ракеты, способные нести ядерные заряды, которые могут достигать европейских столиц. Речь больше не идет только о Балтийском регионе", - отметила она.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что развертывание войск НАТО в странах Балтии направляет "четкий сигнал", что военный альянс остается "сильным и объединенным".