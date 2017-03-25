Д.Грибаускайте рассказала, возможно ли появление "зеленых человечков" в Литве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что отправка на литовскую территорию "зеленых человечков" была бы очень сложной, ведь они не говорят на литовском языке. Так она ответила на вопрос, беспокоится ли из-за вероятности высадки "зеленых человечков" в Литве, в интервью Foreign Policy, передает УНН.
"Это можно сделать по-разному - одним из вариантов является "Запад-2017", большие военные учения РФ в Беларуси, которые мы ожидаем осенью. Высадка так называемых "зеленых человечков" на нашу территорию была бы очень сложной, ведь они не говорят на литовском языке, и у нас нет много русскоязычных людей", - сказала она.
При этом она отметила, что Россия представляет угрозу не только для Литвы, но и для всего региона и Европы.
"Россия представляет угрозу не только для Литвы, но и для всего региона и всей Европы. Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде, российском анклаве на нашей границе. Там они развернули ракеты, способные нести ядерные заряды, которые могут достигать европейских столиц. Речь больше не идет только о Балтийском регионе", - отметила она.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что развертывание войск НАТО в странах Балтии направляет "четкий сигнал", что военный альянс остается "сильным и объединенным".