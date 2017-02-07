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Д.Грібаускайте: розгортання військ НАТО у Балтії посилає чіткий сигнал РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Литви Даля Грібаускайте заявляє, що розгортання військ НАТО у країнах Балтії надсилає “чіткий сигнал”, що військовий альянс залишається “сильним і об’єднаним”. Про це вона заявила 7 лютого під час церемонії прийому німецького батальйону у литовському місті Рукла, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Д.Грібаускайте: розгортання військ НАТО у Балтії посилає чіткий сигнал РФ

За слова Д.Грібаускайте розгортання військ НАТО у країнах Балтії надсилає “чіткий сигнал”, що військовий альянс залишається “сильним і об’єднаним”.

“Розгортання військ є посиленням стратегії стримування НАТО, зважаючи на нинішнє нарощування військ вздовж наших кордонів і агресивні дії у нашому регіоні”, — зазначила Д.Грібаускайте.

Німецький батальйон у Литві очолюватиме натовський контингент, до якого входять військові з Бельгії, Нідерландів і Франції. Навесні цього року він має налічувати 1 тисяч 200 солдатів.

Як повідомляв УНН, перші групи німецьких та бельгійських військових прибули у вівторок, 24 січня, до Литви в рамках місії з посилення східного флангу НАТО.

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