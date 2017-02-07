Д. Грибаускайте: развертывание войск НАТО в Балтии посылает четкий сигнал РФ

По слова Д.Грибаускайте развертывания войск НАТО в странах Балтии направляет "четкий сигнал", что военный альянс остается "сильным и объединенным".

"Развертывание войск является усилением стратегии сдерживания НАТО, учитывая нынешнее наращивание войск вдоль наших границ и агрессивные действия в нашем регионе", - отметила Д. Грибаускайте.

Немецкий батальон в Литве будет возглавлять натовский контингент, в который входят военные из Бельгии, Нидерландов и Франции. Весной этого года он должен насчитывать 1 тысяч 200 солдат.

Как сообщал УНН, первые группы немецких и бельгийских военных прибыли во вторник, 24 января, в Литву в рамках миссии по усилению восточного фланга НАТО .