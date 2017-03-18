Д.Грібаускайте про окупацію Криму: свободу не можна забрати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни "указу", який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати. Про це вона написав в своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.
"Свободу можна окупувати, але не можна забрати. Крим - це Україна", - написала вона.
Нагадаємо, сейм Литви прийняв резолюцію, якою двічі закликав Росію припинити окупацію Криму.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ Великої Британії нагадали Російській Федерації про незаконність анексії півострова Крим та закликала повернути його Україні.