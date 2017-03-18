Д.Грібаускайте про окупацію Криму: свободу не можна забрати

"Свободу можна окупувати, але не можна забрати. Крим - це Україна", - написала вона.

Нагадаємо, сейм Литви прийняв резолюцію, якою двічі закликав Росію припинити окупацію Криму.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ Великої Британії нагадали Російській Федерації про незаконність анексії півострова Крим та закликала повернути його Україні.