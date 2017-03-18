Д. Грибаускайте об оккупации Крыма: Свободу нельзя забрать

"Свободу можно оккупировать, но нельзя забрать. Крым - это Украина", - написала она.

Напомним, сейм Литвы принял резолюцию, дважды призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.

Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Великобритании напомнили Российской Федерации о незаконности аннексии полуострова Крым и призвала вернуть его Украине.