Д.Чигринський допоміг "АЕКу" обіграти "Олімпіакос" у Кубку Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У першому матчі півфінальної серії Куька Греції між "Олімпіакосом" і "АЕКом" перемогу здобула команда українського футболіста Дмитра Чигринського, повідомляє УНН з посиланням на сайт "АЕКу".
Український захисник вийшов в стартовому складі своєї команди і провів на полі весь матч.
"АЕК" виграв гостьове протистояння у найтитулованішого клубу Греції (43 чемпіонства) з рахунком 2:1. Тепер у поєдинку в відповідь "Олімпіакосу" необхідно забивати двічі аби пройти до фіналу.
Зауважимо, що екс-футболіст збірної України нещодавно відновився після операції на руці, котра була травмована також у грі Кубка Греції в березні проти ФК "Платаніас".
Довідка УНН: 30-річний Д.Чигринський виступав за збірну України з 2007 по 2011 роки і провів у футболі "жовто-блакитних" 29 поєдинків. Також гравець допомагав у захисті донецькому "Шахтареві" (120 матчів і 11 голів), "Дніпру" (15 ігор) і каталонській "Барселоні" (12).
Нагадаємо, у лютому Д.Чигринський відзначився дебютним голом в чемпіонаті Греції.