Д.Чигринского помог "АЕК" обыграть "Олимпиакос" в Кубке Греции

Украинский защитник вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.

"АЭК" выиграл гостевое противостояние в титулованного клуба Греции (43 чемпионства) со счетом 2: 1. Теперь в поединке в ответ "Олимпиакосу" необходимо забивать дважды чтобы пройти в финал.

Заметим, что экс-футболист сборной Украины недавно восстановился после операции на руке, которая была травмирована также в игре Кубка Греции в марте против ФК "Платаниас".

Справка: 30-летний Д.Чигринского выступал за сборную Украины с 2007 по 2011 годы и провел в футболе "желто-голубых" 29 матчей. Также игрок помогал в защите донецкому "Шахтеру" (120 матчей и 11 голов), "Днепру" (15 игр) и каталонской "Барселоне" (12).

Напомним, в феврале Д.Чигринского отличился дебютным голом в чемпионате Греции .