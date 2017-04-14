Д.Чигринского помог "АЕК" обыграть "Олимпиакос" в Кубке Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В первом матче полуфинальной серии Куька Греции между "Олимпиакосом" и "АЕК" победу одержала команда украинского футболиста Дмитрия Чигринского, сообщает УНН со ссылкой на сайт "АЕК".
Украинский защитник вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.
"АЭК" выиграл гостевое противостояние в титулованного клуба Греции (43 чемпионства) со счетом 2: 1. Теперь в поединке в ответ "Олимпиакосу" необходимо забивать дважды чтобы пройти в финал.
Заметим, что экс-футболист сборной Украины недавно восстановился после операции на руке, которая была травмирована также в игре Кубка Греции в марте против ФК "Платаниас".
Справка: 30-летний Д.Чигринского выступал за сборную Украины с 2007 по 2011 годы и провел в футболе "желто-голубых" 29 матчей. Также игрок помогал в защите донецкому "Шахтеру" (120 матчей и 11 голов), "Днепру" (15 игр) и каталонской "Барселоне" (12).
Напомним, в феврале Д.Чигринского отличился дебютным голом в чемпионате Греции .