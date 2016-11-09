Д.Буш спростував інформацію, що голосував за Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Представник колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого спростував повідомлення про те, що той проголосував за кандидата в президенти США від демократів Хілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на The Daily Beast.
Зазначено, що Д.Буш не проголосував ні за Х.Клінтон, ні за Дональда Трампа.
“Екс-президент вирішив залишити бюлетень порожнім, чи не проголосував ні за одного з кандидатів в президенти,” — йдеться в повідомленні.
Д.Буш віддав свій голос тільки за кандидатів від Республіканської партії в сенат і місцеві округу.
Нагадаємо, що раніше американський радіоведучий Раш Лімбо заявив, що Джордж Буш-молодший і Лора Буш проголосували за Х.Клінтон.