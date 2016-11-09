Д. Буш опроверг информацию, что голосовал за Х.Клинтон
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Представитель бывшего президента США Джорджа Буша-младшего опроверг сообщения о том, что он проголосовал за кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, передает УНН со ссылкой на The Daily Beast.
Отмечено, что Д. Буш не проголосовал ни за Х.Клинтон, ни за Дональда Трампа.
"Экс-президент решил оставить бюллетень пустым, не проголосовал ни за одного из кандидатов в президенты", - говорится в сообщении.
Д. Буш отдал свой голос только за кандидатов от Республиканской партии в сенат и местные округа.
Напомним, что ранее американский радиоведущий Раш Лимбо заявил, что Джордж Буш-младший и Лора Буш проголосовали за Х.Клинтон.