Д.Бойко: Хорватія – фаворит нашої групи

"Шанси є завжди. Тільки треба у них вірити. Треба виходити на футбольне поле і тримати у голові лише позитивний результат. Думаю, нам під силу продемонструвати ту гру, яку нам скаже тренер, і досягти позитивного результату. Я в це вірю і сподіваюся, що так і буде. Так, Хорватія – фаворит нашої групи, і це ні для кого не є секретом. Але ми теж – не подарунок. Наша збірна вже продемонструвала у минулих матчах, що з нами треба рахуватися, нас треба поважати", - наголосив воротар.

Окрім того Д.Бойко визнав, що представник "Шахтаря" Андрій Пятов наразі є першим номером серед воротарів у "жовто-блакитній" збірній: "треба дивитися правді в очі. Я вважаю, що на поточний момент Пятов є першим номером нашої збірної. Ми з Микитою Шевченком зробимо все, щоб допомогти йому добре підготуватися до цього матчу. В будь-якому випадку будемо на сто відсотків готовими підмінити Андрія, якщо щось трапиться. Не бачу у цьому жодних проблем. Ми тут знаходимося, щоб допомагати один одному і налаштовувати один одного на гру".

Нагадаємо, що 24 березня на стадіоні "Максимір" відбудеться матч лідерів групи І – Хорватія – Україна.