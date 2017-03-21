Д.Бойко: Хорватия - фаворит нашей группы

"Шансы есть всегда. Только надо в них верить. Надо выходить на футбольное поле и держать в голове только положительный результат. Думаю, нам по силам продемонстрировать ту игру, которую нам скажет тренер, и добиться положительного результата. Я в это верю и надеюсь, что так и будет. Хорватия - фаворит нашей группы, и это ни для кого не является секретом. Но мы тоже - не подарок. Наша сборная уже продемонстрировала в прошлых матчах, что с нами надо считаться, нас надо уважать", - подчеркнул вратарь.

Кроме того Д.Бойко признал, что представитель "Шахтера" Андрей Пятов сейчас является первым номером среди вратарей в украинской сборной: "надо смотреть правде в глаза. Я считаю, что на текущий момент Пятов является первым номером нашей сборной. Мы с Никитой Шевченко сделаем все, чтобы помочь ему хорошо подготовиться к этому матчу. В любом случае будем полностью готовы подменить Андрея, если что-то случится. Не вижу в этом никаких проблем. Мы здесь находимся, чтобы помогать друг другу и настраивать друга на игру".

Напомним, что 24 марта на стадионе "Максимир" состоится матч лидеров группы I - Хорватия - Украина.