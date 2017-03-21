Д.Бойко: Хорватия - фаворит нашей группы

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 36202 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103543 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118969 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177995 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129946 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124774 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117274 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106494 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107534 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103908 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Д.Бойко: Хорватия - фаворит нашей группы

Д.Бойко: Хорватия - фаворит нашей группы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Голкипер испанской "Малаги" и сборной команды Украины Денис Бойко рассказал о том, как украинской сборной следует выходить на квалификационную встречу ЧМ-2018 против команды Хорватии. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины, передает УНН.

"Шансы есть всегда. Только надо в них верить. Надо выходить на футбольное поле и держать в голове только положительный результат. Думаю, нам по силам продемонстрировать ту игру, которую нам скажет тренер, и добиться положительного результата. Я в это верю и надеюсь, что так и будет. Хорватия - фаворит нашей группы, и это ни для кого не является секретом. Но мы тоже - не подарок. Наша сборная уже продемонстрировала в прошлых матчах, что с нами надо считаться, нас надо уважать", - подчеркнул вратарь.

Кроме того Д.Бойко признал, что представитель "Шахтера" Андрей Пятов сейчас является первым номером среди вратарей в украинской сборной: "надо смотреть правде в глаза. Я считаю, что на текущий момент Пятов является первым номером нашей сборной. Мы с Никитой Шевченко сделаем все, чтобы помочь ему хорошо подготовиться к этому матчу. В любом случае будем полностью готовы подменить Андрея, если что-то случится. Не вижу в этом никаких проблем. Мы здесь находимся, чтобы помогать друг другу и настраивать друга на игру".

Напомним, что 24 марта на стадионе "Максимир" состоится матч лидеров группы I - Хорватия - Украина.

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