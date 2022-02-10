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Cybertruck Ілона Маска перетворять на катамаран

Cybertruck Ілона Маска перетворять на катамаран

Київ • УНН

 • 17016 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Інженер із США Ентоні Даймонд запустив проект, який перетворить Cybertruck Ілона Маска на електричний човен. Про це повідомляє портал Electrek, передає УНН.

Деталі 

Cybercat складається з простого у складанні комплекту, який кріпиться до Cybertruck. Залежно від комплектації Cybercat оснащується від одного до п'яти підвісних двигунів потужністю 50 кВт, які живляться від акумулятора електромобіля. 

Наразі проект знаходиться на стадії концепту, і працюючого прототипу немає. Очікувана максимальна швидкість становитиме понад 40 км/год, дальність ходу – від 80 до 185 км залежно від кількості двигунів. 

Як очікують, вартість Cybercat може становити від 24 тисяч доларів до 33 тисяч доларів в залежності від кількості підвісних моторів.

Також компанія планує створити версію комплекту на підводних крилах для підвищення швидкості та ефективності, що збільшить ціну на 10 тисяч доларів.

Нагадаємо 

Cybertruck був представлений публіці у 2019 році.

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