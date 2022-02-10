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15 марта, 19:03 • 102570 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133936 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 11:23 • 100102 просмотра

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15 марта, 10:46 • 87344 просмотра

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Cybertruck Илона Маска превратят в катамаран

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Инженер из США Энтони Даймонд запустил проект, который превратит Cybertruck Илона Маска в электрическую лодку. Об этом сообщает портал Electrek, передает УНН.

Детали

Cybercat состоит из простого в сборке комплекта, который крепится к Cybertruck. В зависимости от комплектации Cybercat оснащается от одного до пяти подвесных двигателей мощностью 50 кВт, которые питаются от аккумулятора электромобиля.

Сейчас проект находится на стадии концепта, и работающего прототипа нет. Ожидаемая максимальная скорость составит более 40 км/ч, дальность хода - от 80 до 185 км в зависимости от количества двигателей.

Как ожидают, стоимость Cybercat может составлять от 24 тысяч долларов до 33 тысяч долларов в зависимости от количества подвесных моторов.

Также компания планирует создать версию комплекта на подводных крыльях для повышения скорости и эффективности, что увеличит цену на 10 тысяч долларов.

Напомним

Cybertruck был представлен публике в 2019 году.

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