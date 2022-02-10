Cybertruck Илона Маска превратят в катамаран
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Инженер из США Энтони Даймонд запустил проект, который превратит Cybertruck Илона Маска в электрическую лодку. Об этом сообщает портал Electrek, передает УНН.
Детали
Cybercat состоит из простого в сборке комплекта, который крепится к Cybertruck. В зависимости от комплектации Cybercat оснащается от одного до пяти подвесных двигателей мощностью 50 кВт, которые питаются от аккумулятора электромобиля.
Сейчас проект находится на стадии концепта, и работающего прототипа нет. Ожидаемая максимальная скорость составит более 40 км/ч, дальность хода - от 80 до 185 км в зависимости от количества двигателей.
Как ожидают, стоимость Cybercat может составлять от 24 тысяч долларов до 33 тысяч долларов в зависимости от количества подвесных моторов.
Также компания планирует создать версию комплекта на подводных крыльях для повышения скорости и эффективности, что увеличит цену на 10 тысяч долларов.
Напомним
Cybertruck был представлен публике в 2019 году.