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Cуперник "Шахтаря" по ЛЄ "Бенфіка" переміг в лісабонському дербі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. "Спортінг" на своєму полі приймав "Бенфіку" в центральному матчі 17-го туру чемпіонату Португалії, передає кореспондент УНН.

Cуперник "Шахтаря" по ЛЄ "Бенфіка" переміг в лісабонському дербі

Звання кращого гравця матчу варто віддати Рафаелу Сілві, який вийшов на поле тільки на 74 хвилині із заміни, і зумів оформити дубль. При першому взятті воріт він пробив низом під дальню стійку воріт, а при другому – скористався тим, що його залишили самого в середині штрафної.

Зазначимо, що "Бенфіка" здобула 14-ту перемогу поспіль в чемпіонаті, команда лідирує в таблиці маючи перевагу над "Порту" в 7 очок. "Спортінг" знаходиться на четвертому місці з відставанням від першого рядка в 19 очок.

Додамо, що у лютому на "Бенфіку" очікує двоматчеве протистояння з "Шахтарем" в плей-офф Ліги Європи.

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