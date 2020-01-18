Cуперник "Шахтаря" по ЛЄ "Бенфіка" переміг в лісабонському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. "Спортінг" на своєму полі приймав "Бенфіку" в центральному матчі 17-го туру чемпіонату Португалії, передає кореспондент УНН.
Звання кращого гравця матчу варто віддати Рафаелу Сілві, який вийшов на поле тільки на 74 хвилині із заміни, і зумів оформити дубль. При першому взятті воріт він пробив низом під дальню стійку воріт, а при другому – скористався тим, що його залишили самого в середині штрафної.
Зазначимо, що "Бенфіка" здобула 14-ту перемогу поспіль в чемпіонаті, команда лідирує в таблиці маючи перевагу над "Порту" в 7 очок. "Спортінг" знаходиться на четвертому місці з відставанням від першого рядка в 19 очок.
Додамо, що у лютому на "Бенфіку" очікує двоматчеве протистояння з "Шахтарем" в плей-офф Ліги Європи.