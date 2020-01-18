Cуперник "Шахтера" в ЛЕ "Бенфика" победил в лиссабонском дерби

Звание лучшего игрока матча стоит отдать Рафаэль Силве, который вышел на поле только на 74 минуте по замене и сумел оформить дубль. При первом взятии ворот он пробил низом под дальнюю штангу, а при втором - воспользовался тем, что его оставили одного в середине штрафной.

Отметим, что "Бенфика" получила 14-ю победу подряд в чемпионате, команда лидирует в таблице имея преимущество над "Порту" в 7 очков. "Спортинг" находится на четвертом месте с отставанием от первой строки в 19 очков.

Добавим, что в феврале на "Бенфику" ожидает двухматчевое противостояние с "Шахтером" в плей-офф Лиги Европы.