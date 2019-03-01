Cуд допитав 33 свідків у справі одеського “Краяну”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Малиновський районний суд міста Одеси допитав 33 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“28 лютого 2019 року за участі прокурорів САП у Малиновському районному суді Одеси продовжився допит свідків у справі стосовно Одеського міського голови та інших осіб, які обвинувачуються у заволодінні 185 млн гривень під час купівлі будівлі колишнього заводу „Краян“. Так, на засіданні було допитано 8 свідків”, — йдеться у повідомленні.
Загалом, було допитано 33 свідки, заявлених стороною обвинувачення.
Наступне засідання заплановане на 12 березня на 10:00 год, триватиме допит свідків.
Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси допитав чотирьох свідків у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.
Про підозру у вчиненні злочину згаданим особам повідомлено 13 лютого 2018 року. При цьому чотирьом із них (посадовцям Одеської міськради) — у порядку, визначеному ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), оскільки на той момент їхнє місцеперебування було невідоме.
День потому в міжнародному аеропорту “Бориспіль” Одеського міського голову та його заступника було затримано.