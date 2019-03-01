Суд допросил 33 свидетелей по делу одесского "Краян"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Малиновский районный суд Одессы допросил 33 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле овладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"28 февраля 2019 при участии прокуроров САП в Малиновском районном суде Одессы продолжился допрос свидетелей по делу в отношении городского головы и других лиц, которые обвиняются в завладении 185 млн гривен при покупке здания бывшего завода "Краян". Так, на заседании были допрошены 8 свидетелей", - говорится в сообщении.
В общем, было допрошено 33 свидетеля, заявленных стороной обвинения.
Следующее заседание запланировано на 12 марта на 10:00 ч, продлится допрос свидетелей.
Напомним, Малиновский районный суд Одессы допросил четырех свидетелей по делу завладение 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".
О подозрении в совершении преступления упомянутым лицам сообщено 13 февраля 2018 года. При этом четырем из них (должностным Одесского горсовета) - в порядке, определенном ст. 135, 278 Уголовного процессуального кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), поскольку на тот момент их местонахождение было неизвестно.
День спустя в международном аэропорту "Борисполь" Одесского городского председателя и его заместителя задержали.