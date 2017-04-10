Cтартував другий сезон вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Приємна новина для всіх шанувальників лотерей: зважаючи на популярність вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”, яка успішно відбулася у березні цього року, 4 квітня стартував другий сезон цього конкурсу. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
“Усі охочі та просто небайдужі до історії лотерей люди мають змогу відповісти на три цікаві питання та у разі надання правильних відповідей — узяти участь у розіграші приємного призу: подарункового сертифікату на яскраві емоції сумою 1000 гривень”, — повідомили у прес-службі компанії.
Переможець буде обиратись серед усіх, хто відповість правильно на питання вікторини за допомогою ресурсу random.org.
У прес-службі компанії також додали, що наприкінці квітня 2017 року відбудеться суперфінал — розіграш європейського турне.
“Подорож на тиждень розрахована на одну особу, а щасливчика оберуть методом випадковості за допомогою ресурсу random.org серед усіх користувачів, які надавали правильні відповіді протягом трьох тижнів вікторини”, — розповіли у “М.С.Л”.
Подробиці про вікторину можна дізнатися на сайті оператора державних лотерей “М.С.Л.”.
Питання всіх трьох хвиль вікторини, а також переможці тижня і суперфіналу будуть озвучуватися в прямому ефірі одного з центральних телеканалів України. На цьому тижні в рамках нагадування про вікторину глядачі дізналися цікаві факти з лотерейного Всесвіту.
Наприклад, про те, що лотереї з давніх часів є вагомою підтримкою для армії. І Україна не є виключенням.
У грудні 2014 року державна лотерея “Мегалот” від “М.С.Л.” спільно із Всеукраїнською організацією сприяння Збройним силам України “Сагайдаки” започаткувала проект “Граєш в Мегалот — допомагаєш армії”.
Тоді половина прибутку, отримана від реалізації лотереї “Мегалот”, спрямувалася на підтримку обороноздатності української армії.
Крім того, у 2014 році оператор державних лотерей “М.С.Л.” став платником військового збору в Україні №1.