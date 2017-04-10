Стартовал второй сезон викторины “Лотереи: Всемирная история”
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Приятная новость для всех поклонников лотерей: учитывая популярность викторины “Лотереи: Всемирная история”, которая успешно состоялась в марте этого года, 4 апреля стартовал второй сезон этого конкурса. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.
“Все желающие и просто неравнодушные к истории лотерей люди могут ответить на три интересные вопросы и в случае предоставления правильных ответов — принять участие в розыгрыше приятного приза: подарочного сертификата на яркие эмоции суммой 1000 гривен”, — сообщили в пресс-службе компании.
Победитель будет избираться из тех, кто ответит правильно на вопросы викторины с помощью ресурса random.org.
В пресс-службе компании также добавили, что в конце апреля 2017 года состоится суперфинал — розыгрыш европейского турне.
“Путешествие на неделю рассчитано на одного человека, а счастливчика выберут методом случайности с помощью ресурса random.org среди всех пользователей, которые предоставляли правильные ответы в течение трех недель викторины”, — рассказали в “М.С.Л”.
Подробности о викторине можно узнать на сайте оператора государственных лотерей “М.С.Л.”.
Вопросы всех трех волн викторины, а также победители недели и суперфинала будут озвучиваться в прямом эфире одного из центральных телеканалов Украины. На этой неделе в рамках напоминания о викторине зрители узнали интересные факты из лотерейной Вселенной.
Например, о том, что лотереи с давних времен является весомой поддержкой для армии. И Украина не является исключением.
В декабре 2014 года государственная лотерея “Мегалот” от “М.С.Л.” совместно с Всеукраинской организацией содействия Вооруженным силам Украины “Сагайдаки” начала проект “Играешь в Мегалот — помогаешь армии”.
Тогда половина прибыли, полученная от реализации лотереи “Мегалот”, была перечислена на поддержание обороноспособности украинской армии.
Кроме того, в 2014 году оператор государственных лотерей “М.С.Л.” стал плательщиком военного сбора в Украине №1.