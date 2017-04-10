Стартовал второй сезон викторины “Лотереи: Всемирная история”

“Все желающие и просто неравнодушные к истории лотерей люди могут ответить на три интересные вопросы и в случае предоставления правильных ответов — принять участие в розыгрыше приятного приза: подарочного сертификата на яркие эмоции суммой 1000 гривен”, — сообщили в пресс-службе компании.

Победитель будет избираться из тех, кто ответит правильно на вопросы викторины с помощью ресурса random.org.

В пресс-службе компании также добавили, что в конце апреля 2017 года состоится суперфинал — розыгрыш европейского турне.

“Путешествие на неделю рассчитано на одного человека, а счастливчика выберут методом случайности с помощью ресурса random.org среди всех пользователей, которые предоставляли правильные ответы в течение трех недель викторины”, — рассказали в “М.С.Л”.

Подробности о викторине можно узнать на сайте оператора государственных лотерей “М.С.Л.”.

Вопросы всех трех волн викторины, а также победители недели и суперфинала будут озвучиваться в прямом эфире одного из центральных телеканалов Украины. На этой неделе в рамках напоминания о викторине зрители узнали интересные факты из лотерейной Вселенной.

Например, о том, что лотереи с давних времен является весомой поддержкой для армии. И Украина не является исключением.

В декабре 2014 года государственная лотерея “Мегалот” от “М.С.Л.” совместно с Всеукраинской организацией содействия Вооруженным силам Украины “Сагайдаки” начала проект “Играешь в Мегалот — помогаешь армии”.

Тогда половина прибыли, полученная от реализации лотереи “Мегалот”, была перечислена на поддержание обороноспособности украинской армии.

Кроме того, в 2014 году оператор государственных лотерей “М.С.Л.” стал плательщиком военного сбора в Украине №1.