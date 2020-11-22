COVID-19 в Україні: загальна кількість випадків у Києві перевищила 59 тисяч, за добу ще 1199 осіб

“Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу — 1199. 14 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1123 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 59 006”, — вказано у повідомленні.

Захворіли: 696 жінок віком від 18 до 91 років; 445 чоловіків віком від 18 до 85 років; 30 дівчаток від 14 днів до 17 років та 28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 70 медиків. “До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 38 людей. Всього коронавірус подолали 20 742 мешканця Києва”, — повідомив Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі — 228, в Дніпровському — 162 та в Оболонському районі — 146 випадків.

Додамо, в Україні на 8 годину 22 листопада зафіксовано понад 624 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 12 тисяч.