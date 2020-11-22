COVID-19 в Украине: общее количество случаев в Киеве превысило 59 тысяч, за сутки еще 1199 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За последние сутки в столице зафиксировано еще 1199 случаев инфицирования COVID-19, пишет УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.
“Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки — 1199. 14 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1123 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 59 006”, — указано в сообщении.
Заболели: 696 женщин в возрасте от 18 до 91 лет; 445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет; 30 девочек от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Заболели, в частности, 70 медиков. “В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева”, — сообщил Кличко.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 228, в Днепровском — 162 и в Оболонском районе — 146 случаев.
Добавим, в Украине на 8 часов 22 ноября зафиксировано более 624 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 12 тысяч.