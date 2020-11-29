COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Станом на 29 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Сумщині, Черкащині та Київщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 971,4, у Черкаській області - 803,2 та у Київській області – 701,7.

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 154,5, у Луганській області - 162,4.

Додамо, в Україні на ранок 29 листопада зафіксовано вже 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей — 339 378, летальних випадків — 12 213. Приріст випадків захворювання за останню добу — майже 13 тисяч.

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