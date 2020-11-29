COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на 29 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской, Черкасской и Киевской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Сумской области - 971,4, в Черкасской области - 803,2 и в Киевской области - 701,7.
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 154,5, в Луганской области - 162,4.
Добавим, в Украине на утро 29 ноября зафиксировано уже 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 339 378, летальных исходов - 12 213. Прирост случаев заболевания за последние сутки - почти 13 000.