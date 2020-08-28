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COVID-19 в Україні: поліція відкрила справу проти депутатів Чернівців, які послабили карантинні обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Поліція порушила кримінальне провадження проти депутатів міськради Чернівців, які ухвалили рішення про часткове скасування карантинних обмежень у місті, попри “червону зону”, передає УНН з посиланням на повідомлення ГУ НП у Чернівецькій області.

COVID-19 в Україні: поліція відкрила справу проти депутатів Чернівців, які послабили карантинні обмеження

“У зв’язку із ризиками для здоров’я та життя громадян, слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України”, — вказано у повідомленні.

У поліції також додали: “Прохання до громадян з розумінням ставитися до вимушених карантинних обмежень, не легковажити своїм здоров’ям і життям та не наражати на небезпеку оточуючих”.

Також там зазначили, що “правоохоронці звертаються до політиків з проханням не маніпулювати епідемічною ситуацією в області, не приймати неправомірних популістичних рішень і не використовувати ім’я поліції у своїх політичних цілях. Буковинські поліцейські дотримуються політичної нейтральності і в своїй діяльності є незалежними від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань”.

Нагадаємо, 25 серпня депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення про часткове скасування карантинних обмежень на території Чернівців, яка через погіршення епідемічної ситуації визнана зоною з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки.

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