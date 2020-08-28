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COVID-19 в Украине: полиция открыла дело против депутатов Черновцов, ослабивших карантин

Киев • УНН

 • 17670 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Полиция возбудила уголовное производство против депутатов горсовета Черновцов, которые приняли решение о частичной отмене карантина в городе, несмотря на “красную зону”, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Черновицкой области.

COVID-19 в Украине: полиция открыла дело против депутатов Черновцов, ослабивших карантин

“В связи с рисками для здоровья и жизни граждан, следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины”, — указывается в сообщении.

В полиции также добавили: “Просьба к гражданам с пониманием относиться к вынужденныму карантину, не пренебрегать своим здоровьем и жизнью и не подвергать опасности окружающих”.

Также там отметили, что “правоохранители обращаются к политикам с просьбой не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях. Буковинские полицейские придерживаются политической нейтральности и в своей деятельности независимы от решений, заявлений или позиций политических партий и общественных объединений”.

Напомним, 25 августа депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов, которая из-за ухудшения эпидемической ситуации признана зоной с “красным” уровнем эпидемической опасности.

Украинские Национальные Новости

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