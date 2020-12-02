COVID-19 у МВС: за добу зафіксовано понад 360 нових випадки захворювання

“Станом на ранок середи лабораторно підтвердили 364 нові випадки захворюваності на COVID-19”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано: у Дніпропетровській області (+23), у Донецькій області (+21) та в місті Києві (+39).

Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 22 969 правоохоронця МВС, одужало — 21 979, померло — 70.

Нагадаємо, станом на 2 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Всього, за весь час пандемії в Україні захворіло — 758 264 особи, одужало — 369 054 особи та зафіксовано 12 717 летальних випадків.