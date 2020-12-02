COVID-19 в МВД: за сутки зафиксировано более 360 новых случая заболевания
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. За последние сутки COVID-19 было обнаружен у 364 правоохранителей МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“По состоянию на утро среды лабораторно подтвердили 364 новых случая заболеваемости COVID-19”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество больных правоохранителей зарегистрировано: в Днепропетровской области (+23), в Донецкой области (+21) и в Киеве (+39).
Всего с начала пандемии COVID-19 заболело 22 969 правохранителей МВД, выздоровели — 21 979, умерло — 70.
Напомним, на 2 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Всего, за все время пандемии в Украине заболело — 758 264 человека, выздоровели — 369 054 человека и зафиксировано 12 717 летальных случаев.