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COVID-19 у МВС: за добу ще дві смерті та понад 400 нових випадків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. За добу захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 401 працівника МВС, двоє правоохоронців померли від ускладнень хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“За добу виявили 401 новий випадок COVID-19 серед правоохоронців МВС. Протягом останньої доби від ускладнень коронавірусу померло двоє працівників МВС”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано у Запорізькій області (+24), у Дніпропетровській області (+27) та у місті Києві (+51).

“З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 21 308 працівників МВС, одужало — 20 350, померло — 63”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 26 листопада з початку пандемії захворіло на COVID-19 вже 677 тисяч людей, з них одужало — 317 395 осіб, летальних випадків — 11 717. Приріст за добу — вперше понад 15 тисяч, антирекорд для країни.

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