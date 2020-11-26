COVID-19 у МВС: за добу ще дві смерті та понад 400 нових випадків

“За добу виявили 401 новий випадок COVID-19 серед правоохоронців МВС. Протягом останньої доби від ускладнень коронавірусу померло двоє працівників МВС”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано у Запорізькій області (+24), у Дніпропетровській області (+27) та у місті Києві (+51).

“З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 21 308 працівників МВС, одужало — 20 350, померло — 63”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 26 листопада з початку пандемії захворіло на COVID-19 вже 677 тисяч людей, з них одужало — 317 395 осіб, летальних випадків — 11 717. Приріст за добу — вперше понад 15 тисяч, антирекорд для країни.