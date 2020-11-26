COVID-19 в МВД: за сутки еще две смерти и более 400 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В сутки заболевания коронавирусной болезни COVID-19 подтвердили в 401 работника МВД, двое милиционеров погибли от осложнений болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“За сутки обнаружили 401 новый случай COVID-19 среди правоохранителей МВД. За последние сутки от осложнений коронавируса скончались двое сотрудников МВД”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Запорожской области (24), в Днепропетровской области (27) и в Киеве (+51).
“С начала пандемии на коронавирусной болезни заболело 21 308 сотрудников МВД, выздоровели — 20 350, умерло — 63”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине на утро 26 ноября с начала пандемии заболело COVID-19 уже 677 тысяч человек, из них выздоровели — 317 395 человек, летальных исходов — 11 717. Прирост за сутки — впервые более 15 тысяч, антирекорд для страны.