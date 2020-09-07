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COVID-19: У Брюсселі розігнали мітинг проти обмежувальних заходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Брюсселі в неділю пройшли протести проти обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19, в яких взяли участь близько 350 осіб. Про це пише DW, передає УНН.

COVID-19: У Брюсселі розігнали мітинг проти обмежувальних заходів

“За словами офіційного представника поліції Олів’є Слосс, велика частина протестуючих, які виступали, в тому числі, проти повсюдного носіння масок, прийшла на акцію без них. На плакатах, які принесли з собою активісти, були такі написи, як „Я дихаю вільно“, „Живи своїм життям, епідемія закінчилася“ і „Убиті маскою“”, — йдеться в повідомленні.

За словами Олів’є Слосс, поліція не застосовувала проти демонстрантів спеціальні засоби типу газу. Рішення про припинення демонстрації поліцією було прийнято після того, як присутні не відреагували на кілька усних попереджень.

Зазначається, що в ході акції протесту були затримані як мінімум дві людини. Один з них підозрюється в тому, що вдарив в обличчя поліцейського.

У Бельгії носіння масок обов’язково для всіх осіб старше 12 років як на державних, так і та приватних територіях. У Брюсселі носіння масок обов’язково навіть на свіжому повітрі, якщо мова йде про центральні вулиці. Штраф за перебування в такому районі бельгійської столиці без маски становить 250 євро. Попередня демонстрація проти обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з пандемією COVID-19, пройшла в Брюсселі 16 серпня.

Як повідомляв УНН, в столицях Італії та Хорватії тисячі людей протестували проти обмежень через COVID-19.

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