COVID-19: В Брюсселе разогнали митинг против ограничительных мер

"По словам официального представителя полиции Оливье Слосса, большая часть протестующих, выступавших, в том числе, против повсеместного ношения масок, пришла на акцию без них. На плакатах, которые принесли с собой активисты, были такие надписи, как "Я дышу свободно", "Живи своей жизнью, эпидемия закончилась" и "Убитые маской"", - говорится в сообщении.

По словам Оливье Слосса, полиция не применяла против демонстрантов специальные средства типа газа. Решение о прекращении демонстрации полицией было принято после того, как присутствующие не отреагировали на несколько устных предупреждений.

Отмечается, что в ходе акции протеста были задержаны как минимум два человека. Один из них подозревается в том, что ударил в лицо полицейского.

В Бельгии ношение масок обязательно для всех лиц старше 12 лет как на государственных, так и на частных территориях. В Брюсселе ношение масок обязательно даже на свежем воздухе, если речь идет о центральных улицах. Штраф за пребывание в таком районе бельгийской столицы без маски составляет 250 евро. Предыдущая демонстрация против ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, прошла в Брюсселе 16 августа.

Как сообщал УНН, в столицах Италии и Хорватии тысячи людей протестовали против ограничений из-за COVID-19.