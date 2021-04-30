COVID-19: ще дві області України виходять з "червоної" зони

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“Сьогодні міністерство охорони здоров’я готує подання до державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про виведення з „червоного“ рівня епідемічної небезпеки ще двох областей. Це Київська та Миколаївська області, які можуть бути переведені у „жовтий“ рівень епідемічної небезпеки”, — сказав Ляшко.

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З його слів, з 1 травня в Україні буде сім областей, в який встановлений “червоний” рівень епідемічної небезпеки.

“В той же час, сьогодні у жодній з областей рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищує встановленого показника, зафіксованого на рівні 65%”, — додав головний санлікар.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,069 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 29 квітня, — 10 тисяч, що менше, ніж днем раніше. Одужалих за добу удвічі більше, ніж захворілих.