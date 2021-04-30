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COVID-19: еще две области Украины выходят из "красной" зоны

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Киевская и Николаевская области вскоре выйдут из “красного” уровня эпидемической опасности, Минздрав готовит соответствующее представление в государственную комиссию ТЭБ и ЧС. Об этом на брифинге в пятницу сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня министерство здравоохранения готовит представление в государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о выводе из „красного“ уровня эпидемической опасности еще двух областей. Это Киевская и Николаевская области, которые могут быть переведены в „желтый“ уровень эпидемической опасности”, — сказал Ляшко.

Детали

По его словам, с 1 мая в Украине будет семь областей, в которых установлен “красный” уровень эпидемической опасности.

“В то же время, сегодня в одной из областей уровень загруженности коек с кислородом не превышает установленного показателя, зафиксированного на уровне 65%”, — добавил главный санврач.

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,069 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 29 апреля, — 10 тысяч, что меньше, чем днем ранее. Выздоровевших за сутки вдвое больше, чем заболевших.

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