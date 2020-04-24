COVID-19 на Київщині: 505 людей інфіковано
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Київщині зафіксовано 505 випадків захворювання на COVID-19, з них 101 випадок у Вишневому, де повідомлялося про масове захворювання у гуртожитку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної адміністрації.
“За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 24 квітня офіційно підтверджено 505 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 54 нових випадки коронавірусної хвороби”, — сказано у повідомленні.
З них:
— в Обухівському р-ні — 82;
— у Києво-Святошинському р-ні — 188;
— 2 — у Баришівському р-ні;
— 5 — у Білоцерківському р-н;
— 12 — у Бориспільському р-ні;
— 18 — у Броварському р-ні;
— 8 — у Васильківському р-ні;
— 5 — у Вишгородському р-ні;
— 2 — у Іванківському районі;
— 11 — у Макарівському р-ні;
— 4 — у Миронівському р-ні;
— 9 — у Кагарлицький р-ні;
— 3 — у Переяслав-Хмельницькому р-ні;
— 1 — у Поліському р-ні;
— 1 — у Рокитнянському р-ні;
— 7 — у Ставищенському р-ні;
— 1 — у Згурівському р-ні;
— 8 — у місті Біла Церква;
— 19 — у місті Бровари;
— 25 — у місті Бориспіль;
— 1 — у смт Бородянка;
— 11 — у місті Буча;
— 13 — у місті Васильків;
— 3 — у смт Володарка.
— 9 — у місті Вишгород;
— 20 — у місті Ірпінь;
— 4 — у місті Фастів;
— 1 — у смт Ворзель;
— 3 — у місті Гостомель;
— 1 — у смт Коцюбинське;
— 1 — у смт Ставище;
— 17— у м. Кагарлик;
— 3 — у місті Переяслав;
— 2 — у смт Рокитне;
— 1— у смт Іванків.
Із них діти — 44, одужало — 38.
За час пандемії померло — 12 людей: 6 випадків — Києво-Святошинський район (Вишневе, село Святопетрівське, село Гатне, село Тарасівка); 1 випадок — Макарівський район (село Мостище), 1 випадок — місті Біла Церква, 1 випадок — місті Фастів, 1 випадок — місті Васильків, 1 випадок — Ставищенський район, 1 випадок — Васильківський район. За добу нових випадків немає.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 24 квітня зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 — летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу — 477, що менше, ніж добою раніше.